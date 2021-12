Secondo il Corriere della Sera , il Milan è alla ricerca disperata di un difensore per sostituire in maniera importante Simon Kjaer che starà fuori molto a lungo per infortunio. Il maggiore indiziato sarebbe il centrale della Fiorentina Milenkovic. Per il serbo il presidente Commisso chiederebbe non meno di 15 milioni di euro. In passo a lui avevano pensato anche Juve e Inter