Ventura: ''Italia fuori dal mondiale? Ipotesi da non prendere nemmeno in considerazione. La Svezia...''

Gian Piero Ventura, commissario tecnico dell’Italia, parla in vista della sfida con la Svezia: “Affronteremo un avversario forte, che merita il massimo rispetto: la Svezia, nel cammino che l’ha portat...

Gian Piero Ventura, commissario tecnico dell’Italia, parla in vista della sfida con la Svezia: “Affronteremo un avversario forte, che merita il massimo rispetto: la Svezia, nel cammino che l’ha portata ai play off, ha battuto la Francia a Stoccolma ed è arrivata davanti all’Olanda. Ci prepareremo alla doppia sfida di novembre con fiducia e determinazione: nessuno ha mai preso e prende in considerazione l’ipotesi di non andare al Mondiale. Ho la fortuna di lavorare con un gruppo di ragazzi eccezionali sia chi vive la Nazionale da tempo, sia chi è stato chiamato a rappresentare l’Italia negli ultimi mesi. Ci accompagnerà l’amore degli italiani: la storia insegna che nei momenti senza appello è sempre stato così. In Russia si va tutti insieme”.