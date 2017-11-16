Gli sms tra gli azzurri prima di Italia-Svezia: "Faremmo meglio con Buffon allenatore"

Se una telefonata allunga la vita, un sms può reinventare una carriera: «Faremmo meglio con Gigi giocatore, capitano, allenatore: adesso siamo una nave senza comandante, in mezzo alla tempesta». L’ha...

Se una telefonata allunga la vita, un sms può reinventare una carriera: «Faremmo meglio con Gigi giocatore, capitano, allenatore: adesso siamo una nave senza comandante, in mezzo alla tempesta». L’ha scritto un giocatore azzurro a un compagno, tra il crepuscolo svedese di Solna e la notte italiana di San Siro, parlando di quel carisma che da sempre accompagna Buffon e, va da sé, che mai ha scortato Ventura. Da intercettore di palloni a salvatore di anime e, chissà, se anche di Nazionale.

Fonte: corriere.it