Dalla Svezia, la Fiorentina vuole il centrocampista Olsson classe 95. Ecco chi è lo svedese

Secondo quanto raccontano i giornalisti svedesi, la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Kristoffer Olsson classe 1995, centrocampista dell’AIK Stoccolma che gioca nella nazionale del suo paese.Il campi...

Secondo quanto raccontano i giornalisti svedesi, la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Kristoffer Olsson classe 1995, centrocampista dell’AIK Stoccolma che gioca nella nazionale del suo paese.

Il campionato in Svezia è finito e il centrocampista al termine della stagione ha dichiarato:

“Per prima cosa farò un po’ di vacanza, poi vedremo cosa è meglio fare per me e per l’AIK. La Fiorentina? Se me ne andrò, sarà solo per una buona occasione perché sto molto bene in AIK, ma ci potrebbe essere qualcosa che è molto meglio…”

Questa la scheda del calciatore di tuttitalenti.it

“La sua prima squadra giovanile è stata lo Sleipner. All’età di 16 anni ha iniziato a far parte della principale squadra della sua città, l’IFK Norrköping attirando l’attenzione di alcuni grandi club europei tra cui Chelsea, Juventus e Ajax. Nell’estate del 2011 è stato tuttavia l’Arsenal ad assicurarsi il giovane per 200.000 sterline, su consiglio di Liam Brady. Il 25 settembre 2013 ha esordito in una partita ufficiale nell’incontro di League Cup contro il West Bromwich Albion. Rimarrà quella l’unica presenza di Olsson in Inghilterra perché per la stagione 2014/15 è stato dato in prestito in Danimarca al Midtjylland dove nel primo anno ha giocato 10 partite di campionato convincendo i dirigenti che lo hanno riscattato. Resta in Danimanca un altro campionato e mezzo giocando 40 partite e mettendo a segno 2 gol. Nel gennaio 2017 a metà stagione danese torna in patria all’AIK che deve iniziare il campionato 2017 dove gioca 29 partite segnando 2 gol, presenze che replica nel 2018 con un aumento a 5 delle reti segnate. La stagione attuale lo vede impegnato solo in Europa League visto che il campionato svedese inizierà fra qualche mese. In Nazionale Olsson ha fatto parte di tutte le principali nazionali svedesi giovanili e di recente è stato il capitano dell’unser 21. Nel gennaio 2017, in occasione dell’amichevole di Abu Dhabi contro la Costa d’Avorio, ha debuttato con la nazionale maggiore.”