Ventura: “Alla Fiorentina è mancata la ciliegina, l’annata rimane davvero importante”

L’ex CT della Nazionale Gian Piero Ventura ha parlato alla fondazione di Vialli e Mauro per l’edizione della Golf Cup e ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Fiorentina: “I viola sono una realtà, hanno fatto una grande stagione perché sono arrivati in fondo a tutte le competizioni e non lo fai, se non lavori ogni giorno alla grande. Peccato per la finale di Conference, poteva essere la ciliegina che le è mancata, soprattutto poteva mandare in Europa anche il mio Torino”.