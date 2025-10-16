Stoccata di Ventura a Gattuso: "Oggi si celebrano i playoff. Ai miei tempi erano un fallimento"

Ospite al processo del 90esimo l'ex CT dell'Italia Giampiero Ventura ha tirato una stoccata a Gattuso, ai tifosi e gli addetti ai lavori. Ventura infatti parlando della qualificazione dell'Italia ai p...

Ospite al processo del 90esimo l'ex CT dell'Italia Giampiero Ventura ha tirato una stoccata a Gattuso, ai tifosi e gli addetti ai lavori. Ventura infatti parlando della qualificazione dell'Italia ai play-off per i mondiali ha dichiarato:

"Vedo che oggi si celebrano i playoff raggiunti con grande enfasi, ma quando ero io il CT era lesa maestà andarci. Ed io ai gironi avevo la Spagna mica la Norvegia."

Ventura sembra proprio non aver digerito la differenza di trattamento tra lui e Gattuso anche se i risultati sono molto simili. La speranza è che a questo giro l'esito dei mondiali possa essere diverso