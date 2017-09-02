Spagna-Italia, le probabili formazioni. Astori in panchina nel match decisivo al Bernabeu
Ecco le probabili formazioni di Spagna-Italia, gara valida per le qualificazione al Mondiale 2018, che si disputerà questa sera al Bernabeu. Il capitano della Fiorentina, Davide Astori, parte dalla p...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2017 18:14
Ecco le probabili formazioni di Spagna-Italia, gara valida per le qualificazione al Mondiale 2018, che si disputerà questa sera al Bernabeu. Il capitano della Fiorentina, Davide Astori, parte dalla panchina.
SPAGNA: De Gea; Carvajal, Piquè, Ramos, Alba; Silva, Koke, Busquets, Iniesta, Isco; Morata.
ITALIA: Buffon; Darmian, Barzagli, Bonucci, Spinazzola; De Rossi, Verratti; Candreva, Belotti, Immobile, Insigne.