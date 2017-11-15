Moggi: "Ventura allenatore inadatto alla nazionale, è stato un pacco di Lotito"

Luciano Moggi, sulle pagine del quotidiano Libero, esprime la sua opinione in merita a quello che (almeno per ora) è ancora il commissario tecnico della nazionale italiana: "Giampiero Ventura è un all...

Luciano Moggi, sulle pagine del quotidiano Libero, esprime la sua opinione in merita a quello che (almeno per ora) è ancora il commissario tecnico della nazionale italiana: "Giampiero Ventura è un allenatore inadatto ed è stato un pacco di Claudio Lotito".

L'ex dirigente bianconero prosegue sempre su Ventura: "Doveva andare alla Lazio dopo il no di Bielsa ma poi, a causa delle difficoltà della FIGC a reperire un commissario tecnico, è stato proposto alla Nazionale ed i biancocelesti hanno dovuto così richiamare Simone Inzaghi già dirottato alla Salernitana".