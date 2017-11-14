Giallo Ventura: ''Mai detto che mi dimetto". Ma un audio delle Iene lo incrimina, alimentando il marasma Italia
C'è anche spazio per un giallo, dopo l'eliminazione dell'Italia di ieri sera. All'arrivo del ct azzurro a Bari, infatti, la trasmissione "Le Iene" ha diffuso una clip in cui si vede un inviato che chi...
C'è anche spazio per un giallo, dopo l'eliminazione dell'Italia di ieri sera. All'arrivo del ct azzurro a Bari, infatti, la trasmissione "Le Iene" ha diffuso una clip in cui si vede un inviato che chiede al tecnico, in un atmosfera concitata (Ventura, attorniato, invoca più volte “educazione”), “Si dimette o no? Ce lo promette?”. “Sì”, risponde l’allenatore, senza guardare l’interlocutore. Per poi però negare con un sms all’Ansa di avere annunciato le dimissioni all’inviato delle Iene: “Non ho mai detto questo”, le sue parole, che infittiscono il marasma.