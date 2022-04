Ventura elogia Italiano: “È al suo secondo anno in A, buona squadra, la Fiorentina gioca bene”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha intervistato Gian Piero Ventura, ex mister dell’Italia, il quale ha parlato così del tecnico viola: “Italiano é al suo secondo anno in A, si ha una buona squadra ma la Fiorentina gioca bene. Tudor per 4 mesi ha fatto bene, Dionisi al primo anno in A vince in casa di tre big. C’è una buona infornata di nuovi allenatori con ottime idee”.

