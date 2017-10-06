Italia, sei alla frutta, disastro Ventura. Contro la Macedonia è solo 1-1, mondiale a rischio

Una brutta Italia non riesce a vincere nemmeno contro la Macedonia. A Torino finisce in pareggio e adesso per andare al mondiale..

L'Italia di Ventura pareggia contro la Macedonia a Torino (1-1) nella penultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali. Fischi assordanti dello stadio. A decidere la sfida sono stati i gol di Chiellini e di Trajkovski. Il girone azzurro lo comanda sempre la Spagna, che ha battuto l'Albania e si è qualificata (3-0): l'Italia ha conquistato matematicamente la seconda posizione ma non ancora la certezza di disputare i playoff di novembre. Per raggiungerli serve un punto nell'ultima partita a Scutari, contro l'Albania. Ai playoff europei vanno infatti le otto migliori seconde dei nove gironi e Bosnia e Galles al momento in coda possono ancora raggiungere sulla carta gli azzurri.