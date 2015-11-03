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Notizie Macedonia Fiorentina

Italia, torna Mancini? 37 risultati utili consecutivi e un Europeo spazzati via dalla Macedonia

02 aprile 2026 22:54

Le pagelle di Bonaventura dai giornali: mix tra 6 e 6.5: "Barella gli ha tolto il gol. Altruismo per Chiesa"

18 novembre 2023 13:26

Ulivieri ricoverato per malore all'Olimpico di Roma: non è in gravi condizioni

18 novembre 2023 09:51

La formazione dell'Italia: Bonaventura titolare, nel tridente ci sono Chiesa, Berardi e Raspadori

17 novembre 2023 19:49

L'Italia di Spalletti parte male, è 1-1 contro la Macedonia. Biraghi entra all'81esimo ma fa male

09 settembre 2023 22:49

Il vergognoso stato dello spogliatoio lasciato dall'Italia a Palermo. Rifiuti ovunque e sigarette in bagno

26 marzo 2022 14:21

In Inghilterra godono del flop Italia dopo essere stati presi in giro e scrivono "You're staying Rome"

25 marzo 2022 19:06

Gravina rassicura: "Farò di tutto per far restare Mancini al suo posto anche dopo questa sera"

24 marzo 2022 23:32

Mancini distrutto: "Non dovevamo nemmeno essere qui. Voglio più bene oggi ai ragazzi che a luglio"

24 marzo 2022 23:19

Italia, sei alla frutta, disastro Ventura. Contro la Macedonia è solo 1-1, mondiale a rischio

06 ottobre 2017 23:04

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