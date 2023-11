Le pagelle di Bonaventura dai giornali: mix tra 6 e 6.5: “Barella gli ha tolto il gol. Altruismo per Chiesa”

Buona partita di Jack Bonaventura con la maglia della Nazionale contro la Macedonia nella gara vinta dagli azzurri per 5-2, queste le pagelle dei maggiori quotidiani sul giocatore della Fiorentina

Gazzetta dello Sport, voto 6: Due occasioni non sfruttate (ma lui c’era). Prima rinuncia al tiro in posizione centrale, poi il portiere gli para una botta impossibile. Equilibratore della mediana.

Repubblica: voto 6: Un tiro da Holly e Benji con Barella, che forse gli toglie il gol

Corriere dello Sport: voto 6,5. Ha il pallone buono ma lo cede a Chiesa per eccesso di altruismo. Si muove tantissimo, va vicino al gol, è sempre prezioso.

Tuttosport: voto 6,5. Prova a non dare punti di riferimento ai centrocampisti macedoni ampliando il proprio raggio d’azione. Pronto al dialogo, come quando libera Chiesa al tiro al sedicesimo del primo tempo. Barella gli scippa una palla gol in area piccola all’ottavo del secondo tempo.

