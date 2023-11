Chiesa segna solo con la Nazionale, frecciata ad Allegri: “Quando giochi a calcio ci sta di subire gol”

Federico Chiesa è il migliore in campo con la Nazionale, autore di una doppietta nella sfida di questa sera con la Macedonia mentre con la Juventus fa tanta fatica per colpa del non gioco del suo allenatore. A fine partita ha commentato così la vittoria dell’Italia ai microfoni di Rai Sport, queste le sue parole:

“La cosa importante è aver vinto. Nel secondo tempo purtroppo abbiamo preso due gol che non meritavamo di subire per come abbiamo giocato. Adesso ci giochiamo la qualificazione contro l’Ucraina. Non ho visto un black out, ci sta di subire gol. Questa è la bellezza, qualche volta, del fatto di essere propositivi. Abbiamo dimostrato di voler dominare il gioco. Meritiamo il risultato che abbiamo ottenuto”.

L’INTERVISTA A MANDRAGORA