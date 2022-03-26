Labaro Viola

Il vergognoso stato dello spogliatoio lasciato dall'Italia a Palermo. Rifiuti ovunque e sigarette in bagno

Non ha fatto una bella figura la nazionale italiana che ha lasciato in stato pietoso lo spogliatoio di Palermo dopo la gara contro la Macedonia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2022 14:21
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Il vergognoso stato dello spogliatoio lasciato dall'Italia a Palermo. Rifiuti ovunque e sigarette in bagno

Ecco come si presentava lo spogliatoio degli azzurri il giorno dopo la partita con la Macedonia del Nord. Un'autentica vergogna, un'assoluta mancanza di rispetto che non può essere giustificata con l'amarezza e la frustrazione per l'eliminazione. La Federcalcio dovrà delle scuse agli operatori dello stadio palermitano. Resta la pessima figura fatta dai giocatori. Lo riporta il Corriere dello Sport


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