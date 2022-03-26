Gazzetta, dopo il no alla Fiorentina, il Sassuolo potrebbe accettare 15 milioni dal Milan per Berardi

Domenico Berardi potrebbe andare al Milan per una cifra abbastanza conveniente beffando così la Fiorentina

Secondo La Gazzetta dello Sport il Sassuolo aveva rifiutato un'offerta di 15 milioni della Fiorentina per Berardi seccamente rifiutata, ma adesso le cose possono cambiare. Per i neroverdi la valutazione è più alta, ma dopo i tanti "no" dello stesso Berardi può aprire all'addio. Questo Milan da scudetto ha un appeal particolare e l'impressione è che l’offensiva rossonera potrebbe avere più appeal di quella della Fiorentina, servirà soprattutto a capire se ci sono i margini per venirsi incontro.

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