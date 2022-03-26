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Gazzetta, dopo il no alla Fiorentina, il Sassuolo potrebbe accettare 15 milioni dal Milan per Berardi

Domenico Berardi potrebbe andare al Milan per una cifra abbastanza conveniente beffando così la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2022 12:47
Gazzetta, dopo il no alla Fiorentina, il Sassuolo potrebbe accettare 15 milioni dal Milan per Berardi -
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MILAN, ITALY - JULY 26: Giovanni Carnevali of US Sassuolo Calcio attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Secondo La Gazzetta dello Sport il Sassuolo aveva rifiutato un'offerta di 15 milioni della Fiorentina per Berardi seccamente rifiutata, ma adesso le cose possono cambiare. Per i neroverdi la valutazione è più alta, ma dopo i tanti "no" dello stesso Berardi può aprire all'addio. Questo Milan da scudetto ha un appeal particolare e l'impressione è che l’offensiva rossonera potrebbe avere più appeal di quella della Fiorentina, servirà soprattutto a capire se ci sono i margini per venirsi incontro.

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