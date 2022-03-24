Mancini distrutto: "Non dovevamo nemmeno essere qui. Voglio più bene oggi ai ragazzi che a luglio"

Roberto Mancini ha parlato dopo la clamorosa sconfitta della Macedonia che ha di fatti eliminato l'Italia dal prossimo mondiale

Intervistato da Rai Sport dopo la dura eliminazione dell'Italia dai play-off per il Mondiale, il ct azzurro Roberto Mancini ha commentato così la sconfitta contro la Macedonia del Nord:

"Se la vittoria dell'Europeo di luglio era stata la mia gioia più bella a livello professionale, questa è sicuramente la principale delusione. A volte nel calcio succedono cose incredibili, forse non avremmo dovuto neanche essere qui ai play-off. Stasera abbiamo fatto di tutto per cercare di vincere, non si può neanche parlare della partita...".

Cos'è cambiato nell'Italia dall'Europeo al Mondiale?

"La vittoria dell'Europeo è strameritata, abbiamo giocato benissimo. Diciamo che la fortuna che ci ha un po' accompagnato all'Europeo si è trasformata in totale sfortuna nel cammino verso il Mondiale. Questa squadra ha dei buoni giocatori, mi dispiace molto per loro. A livello umano voglio più bene ai ragazzi stasera che a luglio, questo è un momento di difficoltà".

Adesso dovrà fare delle riflessioni in vista del futuro?

"Vedremo, è difficile parlare ora delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Bisogna far passare un po' di tempo, perché la delusione è grandissima. Questa squadra per me può avere un grande futuro". Lo riporta TMW

DYBALA IN PROCURA

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