I convocati da Ventura per la nazionale, ci sono i due viola Astori e Bernardeschi

La lista completa dei convocati della nazionale italiana da parte di mister Gianpiero Ventura

Sono 25 i giocatori convocati in vista dei match con Albania e Olanda: ritorna Gabbiadini, tre le novità. Il portiere della Spal Alex Meret, il difensore dell'Atalanta Leonardo Spinazzola e quello dell'Inter Danilo D'Ambrosio sono le novità tra i 25 azzurri convocati dal Commissario tecnico azzurro, Gian Piero Ventura, per i prossimi due impegni della Nazionale: venerdì 24 marzo a Palermo con l'Albania nel match valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2018 e martedì 28 con l'Olanda ad Amsterdam in un'amichevole. Per il doppio impegno il ct ha richiamato anche Manolo Gabbiadini, oggi al Southampton. Quattro i giocatori della Juventus: Buffon, Barzagli, Bonucci e Rugani. Due del Torino: Belotti e Zappacosta.

Questo l'elenco completo:

- Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Spal);

- Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Danilo D'Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio (Milan), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Torino);

- Centrocampisti: Daniele De Rossi (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

- Esterni: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Inter), Lorenzo Insigne (Napoli), Nicola Sansone (Villarreal);

- Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).