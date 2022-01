Retroscena di Ventura: “Ho firmato per la Fiorentina, poi la situazione è cambiata. Ho molto rammarico”

Ai microfoni di Lady Radio l’ex Ct della Nazionale Giampiero Ventura ha raccontato un retroscena del suo passato:

“Fui vicinissimo alla Fiorentina tanti anni fa, avevo già firmato ma poi successi episodi che hanno ribaltato la situazione. Per chi ama fare calcio la piazza di Firenze è unica e il rammarico di non essere venuto rimane. Il mio futuro? Le occasioni per tornare ci possono essere anche state ma ho preso la decisione di fermarmi per ora, avevo voglia di dedicare tempo a me stesso e alla mia famiglia, per ora sto bene”.

