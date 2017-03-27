Ventura: “Barzagli mi ha stupito, mi aveva detto che aveva problemi in famiglia. La Juve non ha detto nulla”

Alla vigilia dell’amichevole di Amsterdam contro l’Olanda, il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Gian Piero Ventura, è intervenuto nella consueta conferenza stampa. Caso caldo, ovviamente, la vicenda legata ad Andrea Barzagli, che dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale per problemi personali è stato immortalato in un locale di Riccione la sera seguente. Queste le dichiarazioni di Ventura: “Barzagli? E’ un professionista esemplare, mi aveva detto che aveva dei problemi a casa, con la moglie. Mi ha stupito tutto, a 360 gradi. Mi ha stupito la foto: ma quando uno esce da Coverciano non mi riguarda più. Non c’era nulla di concordato con la Juve, se un giocatore ha dei problemi, viene anche presa in esame la non convocazione. Ho affrontato il problema con il gruppo che ha preso atto delle difficoltà del giocatore e abbiamo deciso di venirgli incontro. Quello che è successo dopo mi ha stupito, ma dopo aver sentito il diretto interessato è rientrato tutto”.