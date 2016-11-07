Ventura: "Astori serio e con qualità, mi ha sorpreso. Bernardeschi giocherà esterno"
Astori mi ha sorpreso, faccio pieno affidamento su di lui. Ecco dove ho in mente di far giocare Bernardeschi
Il commissario tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura, in conferenza stampa a Coverciano ha parlato dei due giocatori azzurri della Fiorentina: "Bernardeschi? Per lui non è accantonato il progetto di farlo giocare da interno ma con il modulo che ho in mente non ci sarà più quel ruolo e quindi per queste partite lo sto pensando come esterno, ruolo in cui ha giocato lo scorso anno con la Fiorentina. E' un giocatore duttile e dunque può essere impiegato in più ruoli. Astori? Mi ha sorpreso, per serietà a qualità. E' un giocatore utile perché sa fare più ruoli, faccio pieno affidamento su di lui. E' un professionista vero e servono giocatori come lui’.
(Il viola Davide Astori è stato chiamato in sostituzione di Andrea Barzagli dopo l'infortunio del difensore della Juventus rimediato contro il Chievo Verona)