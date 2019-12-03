La Salernitana vuole prendere Thereau della Fiorentina nel mercato invernale a gennaio
Secondo seriebnews.com, la Salernitana è interessata all'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau per il mercato invernale di gennaio. Il giocatore viola ha il contratto in scadenza il prossimo giugn...
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2019 18:33
Secondo seriebnews.com, la Salernitana è interessata all'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau per il mercato invernale di gennaio. Il giocatore viola ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e potrebbe a breve mister Ventura.