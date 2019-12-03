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La Salernitana vuole prendere Thereau della Fiorentina nel mercato invernale a gennaio

Secondo seriebnews.com, la Salernitana è interessata all'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau per il mercato invernale di gennaio. Il giocatore viola ha il contratto in scadenza il prossimo giugn...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2019 18:33
La Salernitana vuole prendere Thereau della Fiorentina nel mercato invernale a gennaio - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo seriebnews.com, la Salernitana è interessata all'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau per il mercato invernale di gennaio. Il giocatore viola ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e potrebbe a breve mister Ventura.

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