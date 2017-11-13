Ventura: "Non mi dimetto, vedrò poi cosa fare. Chiedo scusa agli italiani per il risultato, non per il resto"
"Non mi sono dimesso, non ho nemmeno parlato con Tavecchio. Ho voluto salutare tutti i giocatori, uno per uno". Gian Piero Ventura, c.t. della Nazionale clamorosamente non qualificata al Mondiale 60 d...
"Non mi sono dimesso, non ho nemmeno parlato con Tavecchio. Ho voluto salutare tutti i giocatori, uno per uno". Gian Piero Ventura, c.t. della Nazionale clamorosamente non qualificata al Mondiale 60 dopo l'ultima volta, parla dopo la mezzanotte. Emozionato, Ventura spiega: "Quando non si ottengono risultati nel calcio, il responsabile è l'allenatore, questo si sa. Questa eliminazione è un risultato sportivamente pesantissimo, io ero convinto che la Nazionale potesse farcela ma so accettare perché il calcio è fatto così. Sono orgoglioso di aver fatto parte del gruppo azzurro e di aver lavorato con grandi campioni e con altri a cui auguro di diventarlo. Sono dispiaciuto perché stasera per l'ennesima volta ho capito cosa vuol dire allenare la Nazionale: qualcosa di straordinario, ringrazio il pubblico di San Siro, ci ha sostenuto in ogni momento".
Ventura non chiarisce qual è la sua posizione dopo l'eliminazione dal Mondiale: "Ci sono da valutare molte cose, mi confronterò con la Federazione e capiremo insieme cosa fare. Qualsiasi cosa verrà partorita verrà accettata. Di sicuro chiedo scusa agli italiani, non per l'impegno ma per il risultato. Non dite che non è nato il feeling tattico con la squadra, la partita di stasera dimostra il contrario. Ci sarebbero tante cose da dire, ma so che stasera conta il risultato".
Gazzetta.it