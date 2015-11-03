Notizie Tavecchio Fiorentina

È morto Carlo Tavecchio, aveva 80 anni. Era stato il presidente della Federcalcio fino al 2017
28 gennaio 2023 09:21
Le solite barzellette all'italiana, hanno offerto la presidenza della Lega Pro a Carlo Tavecchio
20 dicembre 2022 14:51
Tavecchio: "Chi ha scelto Vlahovic ha avuto fiuto e intelligenza"
14 giugno 2021 21:31
Tavecchio: "Il momento è molto duro ma se non finiscono i campionati è un dramma"
08 aprile 2020 20:27
Tavecchio: "Nicchi non voleva la VAR, difficile spodestare l'egemonia della Juventus"
12 febbraio 2020 13:45
Tavecchio: “Nel 2016 dissi si alle squadre B, Fiorentina compresa. Il problema...”
13 novembre 2018 16:48
Il calcio italiano si continua a tenere Carlo Tavecchio, altra fumata nera in Lega Calcio
07 dicembre 2017 15:40
Ciccio Graziani show: ''Se mi danno la panchina dell'Italia la faccio volare. Tavecchio...''
21 novembre 2017 17:33
Lippi: "Tavecchio ha una pessima memoria, fu lui a scegliere Ventura. Anche Montella era fra i candidati"
20 novembre 2017 20:09
Ulivieri: "Tavecchio vuole le mie dimissioni? Io non le dò. Altrimenti c'è il rischio che arrivi Malagò"
20 novembre 2017 16:43
Flop Tavecchio, ricordate la gaffe sui giocatori di colore? Optì Pogba scrive una lettera a Tavecchio
20 novembre 2017 13:53
Tavecchio: "Ho sbagliato quindi vado a casa. Lo sciacallaggio politico ha impedito il confronto"
20 novembre 2017 13:24
TAVECCHIO SI E' DIMESSO: LETTERA DI ADDIO, LASCIA UN'ITALIA DA RICOSTRUIRE DALLE FONDAMENTA
20 novembre 2017 12:38
Tavecchio: "Non mi dimetto. Tommasi e Malagò meglio che non parlano. Ventura ha sbagliato tutto"
20 novembre 2017 00:45
Il J'accuse di Cannavaro: ''Italia, andate via tutti, non solo Tavecchio. La gente si aspetta un segnale...''
19 novembre 2017 21:41
Gravina: "Tavecchio si dimetta, abbiamo tutti delle responsabilità. Elezioni soluzione migliore"
19 novembre 2017 12:55
Pianti e notti insonni, adesso Tavecchio condannato anche dei numeri, dimissioni davvero vicine
19 novembre 2017 12:22
Tavecchio in lacrime: "Tutta colpa di Ventura, debacle tecnica. L'ho scelto io, sono stressato''
18 novembre 2017 16:40
IL PEGGIORE DI TUTTI I TEMPI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
17 novembre 2017 20:15
Nella notte primo contatto tra la Federazione Italiana e Carlo Ancellotti. Potrebbe essere il nuovo allenatore azzurro
16 novembre 2017 15:57
Tommasi: "Ieri mi sono autoespulso da una riunione surreale. Ho chiesto a Tavecchio di dimettersi ma lui..."
16 novembre 2017 13:30
Gravina: "Ventura da esonerare immediatamente, serve rivoluzionare come dopo calciopoli"
15 novembre 2017 18:25
Tommasi: "Tavecchio ci ha comunicato che non intende dimettersi. Adesso vogliamo le elezioni"
15 novembre 2017 17:45
Sentite Infantino: ''Ingiusto chiedere le dimissioni di Tavecchio per un risultato negativo. E' un grande innovatore...''
15 novembre 2017 14:14
Ecco perchè Tavecchio non vuole dimettersi da ruolo di presidente della Lega Calcio. Non basta il fallimento
15 novembre 2017 13:00
Tavecchio shock: "In tanti forse si auguravano che non ci qualificassimo. Mi prendo 48 ore di riflessione..."
14 novembre 2017 09:11
Ventura: "Non mi dimetto, vedrò poi cosa fare. Chiedo scusa agli italiani per il risultato, non per il resto"
14 novembre 2017 00:40
Italia a rischio eliminazione da Russia 2018, Tavecchio sceglie il no comment: ''La risposta la vedrete sul campo''
11 novembre 2017 17:23
VIDEO, quando Tavecchio citava Cecchi Gori per un palazzo a Firenze e faceva la figuraccia sugli ebrei
25 ottobre 2017 14:31
Tavecchio: ''Il VAR è un grande mezzo di giustizia. Il problema è il replay''
26 settembre 2017 10:44
Tavecchio: "Lavoriamo al progetto VAR dal 2014. Serie A a 18 squadre format ideale. I diritti tv..."
21 agosto 2017 15:10
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