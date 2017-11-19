Il J'accuse di Cannavaro: ''Italia, andate via tutti, non solo Tavecchio. La gente si aspetta un segnale...''
''Tutti dovrebbero dimettersi, non solo Tavecchio'': così Fabio Cannavaro, ai microfoni di Sky Sport 24 parla in vista del Consiglio federale di domani. ''Tutti dovrebbero fare un passo indietro - le...
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2017 21:41
''Tutti dovrebbero dimettersi, non solo Tavecchio'': così Fabio Cannavaro, ai microfoni di Sky Sport 24 parla in vista del Consiglio federale di domani. ''Tutti dovrebbero fare un passo indietro - le parole del capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006 - la gente si aspetta un segnale forte. Dispiace per la mancata qualificazione a Russia 2018 è una sconfitta per tutti''.