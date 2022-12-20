Le solite barzellette all'italiana, hanno offerto la presidenza della Lega Pro a Carlo Tavecchio

Carlo Tavecchio è stato uno dei presidenti della Federcalcio, il dirigente commise alcuni gravi errori ed è stato fatto fuori

Bufera in Lega Pro, dopo le dimissioni di Francesco Ghirelli. In Consiglio Federale, nella giornata di ieri, si è presentato il vicario, Marcel Vulpis. Alcuni club stanno spingendo per la Presidenza Vulpis. Sarebbe una presidenza di rottura e non di continuità. Gravina è alla finestra perché con gli arbitri spaccati e la LND sul filo del rasoio, la C inizia a diventare ago della bilancia.

Mentre Vulpis ha 60 giorni per riordinare le carte e Ghirelli conferma la sua posizione da dimissionario, alcuni club del Sud (a sorpresa) nella giornata di ieri avrebbero contattato Carlo Tavecchio, ex numero 1 della FIGC e della LND, per chiedere eventuale disponibilità a candidarsi come Presidente della Lega Pro. Stando a quanto risulta alla redazione di Sportitalia ci sarebbe stato il "No" secco di Tavecchio che vuole restare fuori dalla partita e pensare solo al comitato regionale Lombardia. Dietro, però, qualcosa si sta muovendo. Lo riporta Sportitalia

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