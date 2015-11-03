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Notizie Federcalcio Fiorentina

Pedullà demolisce Gravina: "Vive su Marte, siamo allo sbando, quello che ha detto è gravissimo"

31 maggio 2023 22:16

Abodi nasconde la figuraccia: "Solo multa alla Juventus? Non passi messaggio che abbassiamo la guardia"

31 maggio 2023 00:20

Solo una multa per la Juventus, Gravina festeggia: "Il risultato più bello per il calcio italiano"

30 maggio 2023 15:26

Rivelazione di Moggi che imbarazza Gravina: "Mi hai avvisato tu delle indagini su di me per Calciopoli"

05 febbraio 2023 10:48

Le solite barzellette all'italiana, hanno offerto la presidenza della Lega Pro a Carlo Tavecchio

20 dicembre 2022 14:51

Gravina rassicura: "Farò di tutto per far restare Mancini al suo posto anche dopo questa sera"

24 marzo 2022 23:32

"Se Commisso ha le prove di favori della Federcalcio alla Juventus deve denunciare"

03 dicembre 2021 12:50

Gravina: "I medici della FIGC sono già al lavoro per il protocollo per la ripresa della Serie A"

19 maggio 2020 23:17

Spadafora: "Nelle prossime ore arriverà il parere del Comitato Scientifico sul protocollo della FIGC"

09 maggio 2020 22:04

Nuova idoneità sportiva per tutti, test respiratori e cardiovascolari per chi ha avuto il Coronavirus

12 aprile 2020 13:48

Calcio in crisi: la Federcalcio chiede di dare 1% delle scommesse ai club e un anno di sponsor betting

31 marzo 2020 12:09

Gravina: "Difficile ripartire a maggio ma andremo fino a luglio. Serie A a 22 squadre? No, non è possibile"

29 marzo 2020 11:59

Serie A, pronti tagli degli stipendi fino al 30%. Ipotesi defiscalizzazione e creazione di un fondo di garanzia

24 marzo 2020 12:03

La Serie A rischia di non ripartire: pronto un programma di interventi pubblici suddiviso in sei punti

22 marzo 2020 12:45

Sempre più passi avanti nel calcio femminile, Martina Colombari verso la presidenza, è la candidata della FIGC

04 ottobre 2018 10:31

Ufficiale: La Federcalcio ha convocato l'assemblea elettiva per il prossimo 29 gennaio

01 dicembre 2017 13:46

Marotta (Juventus): "Galliani deve essere il prossimo presidente della Lega, è il migliore"

14 novembre 2016 17:25

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