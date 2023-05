Pedullà demolisce Gravina: “Vive su Marte, siamo allo sbando, quello che ha detto è gravissimo”

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia commentando le parole di Gravina, presidente della Federcalcio, che dopo il patteggiamento della Juventus ha detto: “La più bella vittoria per il calcio italiano”. Queste le parole di Pedullà:

“Non condivido nemmeno una parola di quello che ha detto Gravina, siamo allo sbando. Gravina è un presidente che ha dimostrato di essere tecnicamente inadeguato, ha promesso delle riforme dopo un momento difficile ma non c’è stata mezza riforma, un presidente che dopo un patteggiamento dice che è un momento positivo per il calcio italiano, io non capisco quale sia questo momento positivo. Riesce a dire che abbiamo una giustizia snella, ma la giustizia è da riformare da sempre, con questa sentenza e questo patteggiamento hai creato un precedente pericolosissimo, è una sentenza clamorosa. Le parole di Gravina sono senza alcun significato rispetto all’evidenza dei fatti, come se vivesse su Marte. Ha detto che è una pagina positiva per il calcio italiano, ma quale? è una pagina disastrosa, la giustizia è da rifondare e lui dice che è una giustizia snella…

̀: “ ‼️“ Nel corso della puntata di ieri di Sportitaliamercato, @AlfredoPedulla ha commentato cosi le parole del presidente della FIGC dopo la sentenza per le manovre stipendi riguardante la Juventus⚪️⚫️ pic.twitter.com/1Ehx0J9ltb — Sportitalia (@tvdellosport) May 31, 2023

BANDECCHI COMMENTA LE PAROLE DI GRAVINA