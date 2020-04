L’appuntamento è per mercoledì prossimo. In quella giornata la commissione medico scientifica della Federcalcio rilascerà il protocollo che i club dovranno seguire per la ripresa dell’attività. La base di partenza del documento saranno i test e i controlli a cui verranno sottoposti gli atleti prima di procedere all’effettiva ripresa degli allenamenti. I calciatori dovranno ottenere una nuova idoneità, a cui verranno aggiunti test molecolari, test sierologici ed esami del sangue generali. Percorso diverso per chi ha contratto il coronavirus, controlli agli apparati respiratori e cardiovascolari. Si tratterà di uno screening completo, per verificare che il virus non abbiamo provocato danni collaterali. Lo riporta il Corriere dello Sport.