Ufficiale: La Federcalcio ha convocato l'assemblea elettiva per il prossimo 29 gennaio

La Federcalcio ha convocato l'assemblea elettiva per il prossimo 29 gennaio. Lo ha proposto il presidente dimissionario Carlo Tavecchio, e le componenti presenti nel consiglio federale riunito stamatt...

A cura di Redazione Labaroviola 01 dicembre 2017 13:46

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