Ufficiale: La Federcalcio ha convocato l'assemblea elettiva per il prossimo 29 gennaio
La Federcalcio ha convocato l'assemblea elettiva per il prossimo 29 gennaio. Lo ha proposto il presidente dimissionario Carlo Tavecchio, e le componenti presenti nel consiglio federale riunito stamatt...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2017 13:46
La Federcalcio ha convocato l'assemblea elettiva per il prossimo 29 gennaio. Lo ha proposto il presidente dimissionario Carlo Tavecchio, e le componenti presenti nel consiglio federale riunito stamattina hanno appoggiato la proposta. L'assemblea e' chiamata a rinnovare le cariche, dopo le dimissioni di Tavecchio che fanno decadere il consiglio, ancora in carica per l'ordinaria amministrazione.
Fonte: ANSA