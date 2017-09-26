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Tavecchio: ''Il VAR è un grande mezzo di giustizia. Il problema è il replay''

Intervenendo ai microfoni di Radio Rai, Carlo Tavecchio ha commentato il funzionamento del VAR: "E' un grande mezzo di giustizia, ha risolto già almeno 10 situazioni riportando alla regolarità. L'unic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2017 10:44
Tavecchio: ''Il VAR è un grande mezzo di giustizia. Il problema è il replay'' -
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Intervenendo ai microfoni di Radio Rai, Carlo Tavecchio ha commentato il funzionamento del VAR: "E' un grande mezzo di giustizia, ha risolto già almeno 10 situazioni riportando alla regolarità. L'unico problema per ora sono i replay, che richiedono tempi troppo lunghi d'attesa".

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