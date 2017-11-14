Tavecchio shock: "In tanti forse si auguravano che non ci qualificassimo. Mi prendo 48 ore di riflessione..."

Carlo Tavecchio, dopo il fallimento della Nazionale azzurra nel doppio confronto contro la Svezia, non ha voluto rilasciare dichiarazioni a caldo: "Mi prendo 48 ore di riflessione". Questo il messaggi...

Carlo Tavecchio, dopo il fallimento della Nazionale azzurra nel doppio confronto contro la Svezia, non ha voluto rilasciare dichiarazioni a caldo: "Mi prendo 48 ore di riflessione". Questo il messaggio riferito ai cronisti presenti a San Siro. Un pensiero assilla il presidente federale dopo questa 'apocalisse' sportiva: "In tanti, forse, si auguravano che non andassimo al Mondiale". Un'idea che è nata vedendo anche i comportamenti di amici iprocriti e storici nemici. Più di qualcuno aveva già cominciato a defilarsi nei giorni precedenti ai play off e questo è il tema su cui vuole riflettere il numero uno della FIGC prima di prendere qualsiasi decisione. A riportarlo è La Gazzetta dello