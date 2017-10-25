VIDEO, quando Tavecchio citava Cecchi Gori per un palazzo a Firenze e faceva la figuraccia sugli ebrei
È scoppiato il caso dei tifosi laziali e degli ebrei, un vergognoso episodio che il nostro calcio purtroppo offre in questi giorni. Ma il calcio italiano non è nuovo a queste cose, fu proprio il numer...
È scoppiato il caso dei tifosi laziali e degli ebrei, un vergognoso episodio che il nostro calcio purtroppo offre in questi giorni. Ma il calcio italiano non è nuovo a queste cose, fu proprio il numero uno della Federcalcio Tavecchio a essere protagonista di un grosso scivolone sugli ebrei. Ecco l'intercettazione, in cui ricordava la vendita di un palazzo a Firenze di cui era proprietario l'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori
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