VIDEO, quando Tavecchio citava Cecchi Gori per un palazzo a Firenze e faceva la figuraccia sugli ebrei

È scoppiato il caso dei tifosi laziali e degli ebrei, un vergognoso episodio che il nostro calcio purtroppo offre in questi giorni. Ma il calcio italiano non è nuovo a queste cose, fu proprio il numer...

A cura di Redazione Labaroviola 25 ottobre 2017 14:31

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