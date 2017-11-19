Pianti e notti insonni, adesso Tavecchio condannato anche dei numeri, dimissioni davvero vicine

Assediato da tutte le parti, Carlo Tavecchio sta pensando di arrendersi: domani, lunedi 20 novembre, quasi certamente si presenterà dimissionario al consiglio federale. Il governo del calcio cadrà e n...

Assediato da tutte le parti, Carlo Tavecchio sta pensando di arrendersi: domani, lunedi 20 novembre, quasi certamente si presenterà dimissionario al consiglio federale. Il governo del calcio cadrà e nel 2018 si andrà a nuove elezionil. Troppi ormai sono contro Tavecchio dopo lo mancata qualificazione dell'Italia al prossimo mondiale: non soltanto il sindacato calciatore ma anche la Lega di C, forse alcuni consiglieri dei dilettanti (tra cui Montemurro). E' inutile, a questo punto, andare alla conta dei voti, essendo ad esempio le leghe di A e B commissariate. Tavecchio avrebbe una maggioranza troppo debole per poter resistere ancora in sella. Per questo, dopo giorni di pianti e di notti insonni sta davvero per gettare la spugna.

Repubblica.it