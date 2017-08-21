Tavecchio: "Lavoriamo al progetto VAR dal 2014. Serie A a 18 squadre format ideale. I diritti tv..."

Il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio è intervenuto ai microfoni di Radio Uno. Queste le sue dichiarazioni:"Sono rimasto soddisfatto dell'applicazione del VAR, solo l'Italia e la Germania stanno a...

Il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio è intervenuto ai microfoni di Radio Uno. Queste le sue dichiarazioni:

"Sono rimasto soddisfatto dell'applicazione del VAR, solo l'Italia e la Germania stanno attuando questa tecnologia e ciò mi rende felice. Sono convinto che il nostro campionato tornerà tra i migliori al mondo, le grandi d'Europa presto smetteranno di fare colpi di calciomercato fuori da ogni logica. Il progetto è costruire qualcosa di importante con Serie A, Serie B e Lega Pro. Il VAR? Ne parlai con Infantino quando era presidente della UEFA e mi aiutò molto. Mandai la richiesta a Blatter e anche lui mi invitò ad andare avanti. Ormai è dal 2014 che il progetto procede. La Serie A sta lavorando sui diritti terlevisivi: c'è la necessità di valutare anche eventuali interventi governativi per risolvere i problemi. Penso che il format ideale per i campionati italiani sarebbe quello a 18 squadre, in A, in B e nei due gironi di Lega Pro. Ci possiamo arrivare e in questo modo si risolverebbero tante questioni".