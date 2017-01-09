Tavecchio: “Giocare per le feste è possibile, campionato a 18 squadre un’utopia. A ferragosto..”

Ha parlato ai microfoni di Radio anch’io il presidente della FIGC Carlo Tavecchio. Ecco alcune sui dichiarazioni: “Diminuire le squadre da 20 a 18 non è possibile, è pura utopia. Possiamo provare a ridurr solo nelle Serie minori e fatte in base a una vera e propria selezione. Giocare durante la sosta natalizia? Le feste comandate sono Natale, Capodanno e la Befana. In questi giorni non si gioca, tutto il resto invece è disponibile. Non capisco perché non si possa giocare il 26 o il 27. Il tabù è quello di parlare del Natale. Se si intende le feste natalizie è possibile giocare in quel periodo. Se le società si mettono d’accordo allora tutto è possibile. In ogni caso non tutti hanno le soste e non tutti si fermano. Anche in estate il discorso è quasi uguale, perché si arriva sempre in ritardo. Giocare a Ferragosto è difficile perché è un giorno sacro in Italia, ma in prossimità credo che sia possibile”.