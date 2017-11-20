Tavecchio: "Ho sbagliato quindi vado a casa. Lo sciacallaggio politico ha impedito il confronto"

“Ho sbagliato, quindi vado a casa. Sono rammaricato. Chiedo scusa a tutti gli italiani”. Queste le parole pronunciate dal presidente della FIGC al tavolo Federale dopo le dimissioni, come appreso da T...

“Ho sbagliato, quindi vado a casa. Sono rammaricato. Chiedo scusa a tutti gli italiani”. Queste le parole pronunciate dal presidente della FIGC al tavolo Federale dopo le dimissioni, come appreso da TuttoMercatoWeb e Sportitalia.

Emergono ulteriori dichiarazioni di Carlo Tavecchio rilasciate al Consiglio Federale. "Le ambizioni e gli sciacallaggi politici hanno impedito di confrontarci sulle ragioni di questo risultato e ho preso atto del cambiamento di atteggiamento di alcuni di voi".

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