Italia a rischio eliminazione da Russia 2018, Tavecchio sceglie il no comment: ''La risposta la vedrete sul campo''
L'Italia rischia seriamente di non qualificarsi per il mondiale di Russia 2018. Ma, dopo la sconfitta di ieri in Svezia, il presidente della Federazione Carlo Tavecchio si rifugia nel no comment: "La...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2017 17:23
L'Italia rischia seriamente di non qualificarsi per il mondiale di Russia 2018. Ma, dopo la sconfitta di ieri in Svezia, il presidente della Federazione Carlo Tavecchio si rifugia nel no comment: "La risposta? Non è tempo di commentare, ora. La vedrete sul campo", le sue dichiarazioni, in attesa del decisivo match di lunedì sera a Milano.