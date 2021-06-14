Tavecchio: "Chi ha scelto Vlahovic ha avuto fiuto e intelligenza"

Tavecchio ha parlato anche dell'attaccante serbo della Fiorentina.

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Carlo Tavecchio è intervenuto su Radio Bruno Toscana e ha parlato della squadra viola: "La viola ha fatto un campionato decente anche per i cambi tecnici. Ha messo in mostra dei giocatori giovani davvero molto validi. Vlahovic? Chi l’ha scelto ha avuto fiuto e intelligenza. Potrebbe essere una pedina molto importante per il mercato a meno che la società viola non lo voglia fare rimane. Mister Gattuso è un uomo perbene e un allenatore con grande volontà. Porterà una grande ventata d'aria fresca. Commisso? È una persona che fa molti investimenti e spende soldi nel calcio è sempre da guardare con grande rispetto".

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