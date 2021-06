Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato dopo la decisione del TAR di non bloccare i lavori del nuovo centro sportivo della viola a Bagno a Ripoli.

Queste le sue parole: “Sono davvero molto felice che il TAR abbia rigettato il ricorso per bloccare i lavori del Viola Park a Bagno a Ripoli. Il Comune di Bagno a Ripoli e il Sindaco Francesco Casini mi hanno sempre confermato che l’iter per l’approvazione del procedimento è stato scrupoloso ed ha ricevuto le autorizzazioni da parte di tutti i Soggetti e tutte le Istituzioni coinvolte. Adesso spero che si possano finalmente proseguire, in serenità, i lavori per questo progetto così importante non solamente per la Fiorentina e per il Popolo Viola, ma anche per l’Italia intera. A tutti coloro che mi hanno accusato di speculare, voglio dire che Il centro sportivo genererà numerosi posti di lavoro in un momento di crisi dell’economia nazionale e mondiale e rimarrà per sempre un investimento importante per la viola e per la città di Firenze. Voglio ringraziare tutti i tifosi che ci sono stati vicini, sempre al nostro fianco e che oggi sono felici di vedere il sogno del Viola Park sempre più prossimo alla sua realizzazione. Un ringraziamento anche alle Istituzioni dello Sport e del Calcio ma anche a quelle politiche, Locali e Nazionali per il sostegno che abbiamo ricevuto in questi mesi”.

