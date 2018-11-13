Tavecchio: “Nel 2016 dissi si alle squadre B, Fiorentina compresa. Il problema...”

Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport:“Nel 2016, accettai il progetto delle squadre B, ed oltre alla Juventus anche Torino, Milan, Roma, Lazio e Fiorentina. Avev...

Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport:

“Nel 2016, accettai il progetto delle squadre B, ed oltre alla Juventus anche Torino, Milan, Roma, Lazio e Fiorentina. Avevamo bloccato i vari ripescaggi in Lega pro. Il problema fu quando l’assemblea inceppò il meccanismo per natura giuridica: bisogna capire se possono salire di categoria, se possono partecipare alle assemblee...”.