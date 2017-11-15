Sentite Infantino: ''Ingiusto chiedere le dimissioni di Tavecchio per un risultato negativo. E' un grande innovatore...''
Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, prende posizione sul caso Tavecchio: “Trovo ingiusto e riduttivo giudicare una presidenza solo su un risultato negativo, per quanto grave. Tavecchio è una p...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2017 14:14
Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, prende posizione sul caso Tavecchio: “Trovo ingiusto e riduttivo giudicare una presidenza solo su un risultato negativo, per quanto grave. Tavecchio è una persona di vecchio stampo, ma aperto al nuovo e capace di lavorare con tutti per il bene del calcio italiano. Una delle dimostrazioni di questo è il contributo straordinario della sua Figc al progetto Var”