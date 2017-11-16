Tommasi: "Ieri mi sono autoespulso da una riunione surreale. Ho chiesto a Tavecchio di dimettersi ma lui..."

Damiano Tommasi, presidente dell’Aic, è tornato a parlare sulle pagine de La Stampa in merito alla riunione tenutasi ieri in Figc: “Mi sono autoespulso da una riunione surreale. Ho avuto la conferma c...

Damiano Tommasi, presidente dell’Aic, è tornato a parlare sulle pagine de La Stampa in merito alla riunione tenutasi ieri in Figc: “Mi sono autoespulso da una riunione surreale. Ho avuto la conferma che le panchine sono più scomode delle poltrone. La mia prima domanda è stata sulle dimissioni: Tavecchio ha detto che non intende rassegnarle, le altre componenti non hanno preso una posizione diversa e io non ho voluto sentire altro. Noi dell’Aic pensiamo che non si possa non ripartire da nuove elezioni. I problemi non si risolvono con l’esonero del ct. Il calcio italiano soffre di problematiche risolvibili solo con un passo indietro da parte di tutti, noi compresi, e una successiva ripartenza con nuove idee e persone. Altrimenti si rigirerà sempre la stessa minestra indigesta. Non c’è volontà di ripartire da zero”.

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