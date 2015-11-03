Notizie Tommasi Fiorentina

Corriere dello Sport: “Dino Tommasi sarà il designatore arbitrale ad interim fino a fine campionato”
27 aprile 2026 19:10
Tommasi si dimette, non è più presidente dell'AIC. Corsa aperta alla sua successione
29 giugno 2020 20:05
Maxi-ritiro? L'AIC dice no: bastano due settimane visto che non c'è una data certa per la ripresa della Serie A
15 maggio 2020 12:50
Tommasi: "Abbiamo davanti lo Zoncolan. Non sono d'accordo sulle decisioni del governo"
29 aprile 2020 11:37
Tommasi: "Non vogliamo favoritismi, torneremo in campo quando i tamponi ci saranno per tutti"
23 aprile 2020 10:49
Tommasi: "Se non si assegnano i titoli non è un dramma, il dramma sono i morti ed i malati di Coronavirus"
21 aprile 2020 19:27
Tommasi: “La speranza è tornare in campo magari in estate. UEFA e FIFA aiutino economicamente”
04 aprile 2020 11:12
Tommasi: "I calciatori vogliono aiutare le società. Per finire la Serie A serviranno minimo 45 giorni"
03 aprile 2020 16:02
Presidente AIC Tommasi: "Torneremo in campo solamente se ci saranno queste tre condizioni"
02 aprile 2020 14:57
Gravina: "La priorità è finire i campionati. Sicuramente non riprenderanno prima di maggio"
30 marzo 2020 13:48
Tommasi: "Prendiamone atto, il campionato forse è già finito. Taglio degli stipendi? Cerchiamo una soluzione comune"
29 marzo 2020 23:45
Tommasi: "Ho sentito che ci sono club che vogliono allenarsi, la priorità è ascoltare i medici. Sul taglio degli stipendi..."
29 marzo 2020 12:25
Lunedì vertice Lega-AIC per gli stipendi dei calciatori. Spunta una doppia ipotesi
28 marzo 2020 12:12
La Lega Serie A all'AIC: "Entro lunedì il piano per la sospensione degli stipendi dei calciatori di Serie A"
27 marzo 2020 19:26
Serie A, pronti tagli degli stipendi fino al 30%. Ipotesi defiscalizzazione e creazione di un fondo di garanzia
24 marzo 2020 12:03
Il presidente della FIGC dice sì al taglio degli ingaggi dei calciatori: ipotesi tra il 20-30%
19 marzo 2020 11:37
Nardella: "Ho parlato con Commisso e Della Valle, hanno una grande attenzione verso Firenze"
16 marzo 2020 15:04
Tommasi: "È impossibile riprendere il campionato il 5 aprile, se va bene a maggio o giugno"
16 marzo 2020 00:44
La denuncia dei calciatori: "Ci sono società che ci convocano per allenamenti in piccoli gruppi o per misurarci la temperatura"
14 marzo 2020 17:33
Tommasi: "Non si può giocare a calcio in Italia, questo è ciò che deve uscire martedì"
08 marzo 2020 22:31
Direttore Sky Sport: "Spadafora non ha detto la verità, noi disponibili alle gare di Serie A in chiaro"
08 marzo 2020 14:40
Tommasi, presidente AIC: "Fermiamo il campionato! Viene prima la salute!"
07 marzo 2020 22:48
Tommasi: "Parleremo alla lega per la fascia di Astori". Filtra però pessimismo
06 settembre 2018 13:07
Figc, Lotito alla carica: "Ho 12 club che stanno dalla mia parte. Tommasi? Ci vediamo alle urne"
13 gennaio 2018 15:37
Ulivieri: "Abbiamo appoggiato da subito Tommasi, faremo strada insieme. Errori VAR? Questione di rodaggio..."
10 gennaio 2018 13:44
Totti: "Nazionale? Voglio Tommasi in Figc e Montella allenatore. Rifaccio la Roma dello scudetto perché..."
30 novembre 2017 17:01
Tommasi: "Ieri mi sono autoespulso da una riunione surreale. Ho chiesto a Tavecchio di dimettersi ma lui..."
16 novembre 2017 13:30
Tommasi: "Tavecchio ci ha comunicato che non intende dimettersi. Adesso vogliamo le elezioni"
15 novembre 2017 17:45
L'Aic in visita a Moena: Tommasi si ferma a parlare con i giocatori della Fiorentina
18 luglio 2017 16:47
Archivio