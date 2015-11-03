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Notizie Tommasi Fiorentina

Corriere dello Sport: “Dino Tommasi sarà il designatore arbitrale ad interim fino a fine campionato”

27 aprile 2026 19:10

Tommasi si dimette, non è più presidente dell'AIC. Corsa aperta alla sua successione

29 giugno 2020 20:05

Maxi-ritiro? L'AIC dice no: bastano due settimane visto che non c'è una data certa per la ripresa della Serie A

15 maggio 2020 12:50

Tommasi: "Abbiamo davanti lo Zoncolan. Non sono d'accordo sulle decisioni del governo"

29 aprile 2020 11:37

Tommasi: "Non vogliamo favoritismi, torneremo in campo quando i tamponi ci saranno per tutti"

23 aprile 2020 10:49

Tommasi: "Se non si assegnano i titoli non è un dramma, il dramma sono i morti ed i malati di Coronavirus"

21 aprile 2020 19:27

Tommasi: “La speranza è tornare in campo magari in estate. UEFA e FIFA aiutino economicamente”

04 aprile 2020 11:12

Tommasi: "I calciatori vogliono aiutare le società. Per finire la Serie A serviranno minimo 45 giorni"

03 aprile 2020 16:02

Presidente AIC Tommasi: "Torneremo in campo solamente se ci saranno queste tre condizioni"

02 aprile 2020 14:57

Gravina: "La priorità è finire i campionati. Sicuramente non riprenderanno prima di maggio"

30 marzo 2020 13:48

Tommasi: "Prendiamone atto, il campionato forse è già finito. Taglio degli stipendi? Cerchiamo una soluzione comune"

29 marzo 2020 23:45

Tommasi: "Ho sentito che ci sono club che vogliono allenarsi, la priorità è ascoltare i medici. Sul taglio degli stipendi..."

29 marzo 2020 12:25

Lunedì vertice Lega-AIC per gli stipendi dei calciatori. Spunta una doppia ipotesi

28 marzo 2020 12:12

La Lega Serie A all'AIC: "Entro lunedì il piano per la sospensione degli stipendi dei calciatori di Serie A"

27 marzo 2020 19:26

Serie A, pronti tagli degli stipendi fino al 30%. Ipotesi defiscalizzazione e creazione di un fondo di garanzia

24 marzo 2020 12:03

Il presidente della FIGC dice sì al taglio degli ingaggi dei calciatori: ipotesi tra il 20-30%

19 marzo 2020 11:37

Nardella: "Ho parlato con Commisso e Della Valle, hanno una grande attenzione verso Firenze"

16 marzo 2020 15:04

Tommasi: "È impossibile riprendere il campionato il 5 aprile, se va bene a maggio o giugno"

16 marzo 2020 00:44

La denuncia dei calciatori: "Ci sono società che ci convocano per allenamenti in piccoli gruppi o per misurarci la temperatura"

14 marzo 2020 17:33

Tommasi: "Non si può giocare a calcio in Italia, questo è ciò che deve uscire martedì"

08 marzo 2020 22:31

Direttore Sky Sport: "Spadafora non ha detto la verità, noi disponibili alle gare di Serie A in chiaro"

08 marzo 2020 14:40

Tommasi, presidente AIC: "Fermiamo il campionato! Viene prima la salute!"

07 marzo 2020 22:48

Tommasi: "Parleremo alla lega per la fascia di Astori". Filtra però pessimismo

06 settembre 2018 13:07

Figc, Lotito alla carica: "Ho 12 club che stanno dalla mia parte. Tommasi? Ci vediamo alle urne"

13 gennaio 2018 15:37

Ulivieri: "Abbiamo appoggiato da subito Tommasi, faremo strada insieme. Errori VAR? Questione di rodaggio..."

10 gennaio 2018 13:44

Totti: "Nazionale? Voglio Tommasi in Figc e Montella allenatore. Rifaccio la Roma dello scudetto perché..."

30 novembre 2017 17:01

Tommasi: "Ieri mi sono autoespulso da una riunione surreale. Ho chiesto a Tavecchio di dimettersi ma lui..."

16 novembre 2017 13:30

Tommasi: "Tavecchio ci ha comunicato che non intende dimettersi. Adesso vogliamo le elezioni"

15 novembre 2017 17:45

L'Aic in visita a Moena: Tommasi si ferma a parlare con i giocatori della Fiorentina

18 luglio 2017 16:47

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