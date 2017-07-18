L'Aic in visita a Moena: Tommasi si ferma a parlare con i giocatori della Fiorentina
L'assocalciatori è in giro per i ritiri delle squadre di serie A ed altre categorie. Oggi è la volta della Fiorentina e l'ospite del ritiro è Damiano Tommasi, presidente dell'Aci, che si è fermato a p...
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2017 16:47
L'assocalciatori è in giro per i ritiri delle squadre di serie A ed altre categorie. Oggi è la volta della Fiorentina e l'ospite del ritiro è Damiano Tommasi, presidente dell'Aci, che si è fermato a parlare con i calciatori presenti.