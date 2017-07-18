L'Aic in visita a Moena: Tommasi si ferma a parlare con i giocatori della Fiorentina

L'assocalciatori è in giro per i ritiri delle squadre di serie A ed altre categorie. Oggi è la volta della Fiorentina e l'ospite del ritiro è Damiano Tommasi, presidente dell'Aci, che si è fermato a p...

A cura di Redazione Labaroviola 18 luglio 2017 16:47

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