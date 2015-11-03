Notizie Aic Fiorentina

Vlahovic è il miglior giocatore di Novembre per l'AIC. Vittoria schiacciante con 57% dei voti
06 dicembre 2021 22:15
Sportmediaset, i nuovi orari della Serie A saranno 16:45, 19 e 21:15: oggi la decisione definitiva
03 luglio 2020 09:17
Tommasi si dimette, non è più presidente dell'AIC. Corsa aperta alla sua successione
29 giugno 2020 20:05
AIC: "Non si possono giocare partite alle 16.30, i calciatori non sono dei robot"
28 maggio 2020 13:19
Vicepresidente AIC: "Maggioranza dei calciatori guadagna 50mila euro lordi l'anno, in crisi senza senza stipendio"
13 maggio 2020 10:26
Tommasi: "Se non si assegnano i titoli non è un dramma, il dramma sono i morti ed i malati di Coronavirus"
21 aprile 2020 19:27
Associazione Italiana Calciatori: "E' fondamentale aiutare le serie minori. Bisogna riprendere"
15 aprile 2020 14:23
L'AIC boccia la proposta della Lega Serie A sul taglio degli stipendi: "Vergognosa e irricevibile"
06 aprile 2020 21:13
Serie A-AIC: c'è distanza sul taglio degli stipendi. La base è il -30%, ogni club tratta con i suoi calciatori
05 aprile 2020 13:47
Tommasi: “La speranza è tornare in campo magari in estate. UEFA e FIFA aiutino economicamente”
04 aprile 2020 11:12
Lega Serie A-AIC, fumata grigia: nessuna intesa sul taglio degli stipendi dei calciatori
03 aprile 2020 22:13
Presidente AIC Tommasi: "Torneremo in campo solamente se ci saranno queste tre condizioni"
02 aprile 2020 14:57
Calcagno: "Quando sarà possibile i calciatori vogliono tornare a giocare e finire il campionato"
01 aprile 2020 00:49
Sky Sport, nessun accordo Lega-AIC sul taglio degli stipendi: si discute sul pagamento di marzo
01 aprile 2020 00:42
Nota AIC dopo la riunione con le squadre di Serie A: "Nei momenti difficili ognuno deve fare la sua parte"
31 marzo 2020 01:11
Sky Sport, rinviato a domani il vertice Lega Serie A - AIC sul taglio degli stipendi dei calciatori
30 marzo 2020 21:37
Tommasi: "Prendiamone atto, il campionato forse è già finito. Taglio degli stipendi? Cerchiamo una soluzione comune"
29 marzo 2020 23:45
Tommasi: "Ho sentito che ci sono club che vogliono allenarsi, la priorità è ascoltare i medici. Sul taglio degli stipendi..."
29 marzo 2020 12:25
Lunedì vertice Lega-AIC per gli stipendi dei calciatori. Spunta una doppia ipotesi
28 marzo 2020 12:12
La Lega Serie A all'AIC: "Entro lunedì il piano per la sospensione degli stipendi dei calciatori di Serie A"
27 marzo 2020 19:26
Il presidente della FIGC dice sì al taglio degli ingaggi dei calciatori: ipotesi tra il 20-30%
19 marzo 2020 11:37
Tommasi: "È impossibile riprendere il campionato il 5 aprile, se va bene a maggio o giugno"
16 marzo 2020 00:44
La denuncia dei calciatori: "Ci sono società che ci convocano per allenamenti in piccoli gruppi o per misurarci la temperatura"
14 marzo 2020 17:33
Vicepres. AIC: "Serve chiarezza, va tutelata la salute. I giocatori devono dare il buon esempio ma qual è?"
10 marzo 2020 10:29
Calamai: "Che giornata demenziale ieri! Stiamo vivendo una guerra, il campionato va fermato"
09 marzo 2020 21:19
Tommasi: "Non si può giocare a calcio in Italia, questo è ciò che deve uscire martedì"
08 marzo 2020 22:31
Tommasi, presidente AIC: "Fermiamo il campionato! Viene prima la salute!"
07 marzo 2020 22:48
Tommasi: "Parleremo alla lega per la fascia di Astori". Filtra però pessimismo
06 settembre 2018 13:07
L'Aic in visita a Moena: Tommasi si ferma a parlare con i giocatori della Fiorentina
18 luglio 2017 16:47
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