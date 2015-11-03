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Notizie Aic Fiorentina

Vlahovic è il miglior giocatore di Novembre per l'AIC. Vittoria schiacciante con 57% dei voti

06 dicembre 2021 22:15

Sportmediaset, i nuovi orari della Serie A saranno 16:45, 19 e 21:15: oggi la decisione definitiva

03 luglio 2020 09:17

Tommasi si dimette, non è più presidente dell'AIC. Corsa aperta alla sua successione

29 giugno 2020 20:05

AIC: "Non si possono giocare partite alle 16.30, i calciatori non sono dei robot"

28 maggio 2020 13:19

Vicepresidente AIC: "Maggioranza dei calciatori guadagna 50mila euro lordi l'anno, in crisi senza senza stipendio"

13 maggio 2020 10:26

Tommasi: "Se non si assegnano i titoli non è un dramma, il dramma sono i morti ed i malati di Coronavirus"

21 aprile 2020 19:27

Associazione Italiana Calciatori: "E' fondamentale aiutare le serie minori. Bisogna riprendere"

15 aprile 2020 14:23

L'AIC boccia la proposta della Lega Serie A sul taglio degli stipendi: "Vergognosa e irricevibile"

06 aprile 2020 21:13

Serie A-AIC: c'è distanza sul taglio degli stipendi. La base è il -30%, ogni club tratta con i suoi calciatori

05 aprile 2020 13:47

Tommasi: “La speranza è tornare in campo magari in estate. UEFA e FIFA aiutino economicamente”

04 aprile 2020 11:12

Lega Serie A-AIC, fumata grigia: nessuna intesa sul taglio degli stipendi dei calciatori

03 aprile 2020 22:13

Presidente AIC Tommasi: "Torneremo in campo solamente se ci saranno queste tre condizioni"

02 aprile 2020 14:57

Calcagno: "Quando sarà possibile i calciatori vogliono tornare a giocare e finire il campionato"

01 aprile 2020 00:49

Sky Sport, nessun accordo Lega-AIC sul taglio degli stipendi: si discute sul pagamento di marzo

01 aprile 2020 00:42

Nota AIC dopo la riunione con le squadre di Serie A: "Nei momenti difficili ognuno deve fare la sua parte"

31 marzo 2020 01:11

Sky Sport, rinviato a domani il vertice Lega Serie A - AIC sul taglio degli stipendi dei calciatori

30 marzo 2020 21:37

Tommasi: "Prendiamone atto, il campionato forse è già finito. Taglio degli stipendi? Cerchiamo una soluzione comune"

29 marzo 2020 23:45

Tommasi: "Ho sentito che ci sono club che vogliono allenarsi, la priorità è ascoltare i medici. Sul taglio degli stipendi..."

29 marzo 2020 12:25

Lunedì vertice Lega-AIC per gli stipendi dei calciatori. Spunta una doppia ipotesi

28 marzo 2020 12:12

La Lega Serie A all'AIC: "Entro lunedì il piano per la sospensione degli stipendi dei calciatori di Serie A"

27 marzo 2020 19:26

Il presidente della FIGC dice sì al taglio degli ingaggi dei calciatori: ipotesi tra il 20-30%

19 marzo 2020 11:37

Tommasi: "È impossibile riprendere il campionato il 5 aprile, se va bene a maggio o giugno"

16 marzo 2020 00:44

La denuncia dei calciatori: "Ci sono società che ci convocano per allenamenti in piccoli gruppi o per misurarci la temperatura"

14 marzo 2020 17:33

Vicepres. AIC: "Serve chiarezza, va tutelata la salute. I giocatori devono dare il buon esempio ma qual è?"

10 marzo 2020 10:29

Calamai: "Che giornata demenziale ieri! Stiamo vivendo una guerra, il campionato va fermato"

09 marzo 2020 21:19

Tommasi: "Non si può giocare a calcio in Italia, questo è ciò che deve uscire martedì"

08 marzo 2020 22:31

Tommasi, presidente AIC: "Fermiamo il campionato! Viene prima la salute!"

07 marzo 2020 22:48

Tommasi: "Parleremo alla lega per la fascia di Astori". Filtra però pessimismo

06 settembre 2018 13:07

L'Aic in visita a Moena: Tommasi si ferma a parlare con i giocatori della Fiorentina

18 luglio 2017 16:47

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