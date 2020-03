Queste le parole rilasciate da Luca Calamai ai microfoni di Radio Bruno: “Ieri giornata demenziale, davvero folle. Assurde le parole del Ministro dello Sport così come lo sciopero proclamato dall’AIC ma che nessuno ha accolto. Ieri abbiamo dato un messaggio pessimo con quelle gare, non si può parlare di calcio. Stiamo vivendo una guerra, non penso sia un problema non assegnare uno scudetto. Non sono d’accordo con le partite in chiaro perchè serve uno stop, ieri bar troppi affollati, bisogna fermare il campionato”.