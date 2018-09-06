Tommasi: "Parleremo alla lega per la fascia di Astori". Filtra però pessimismo

l presidente dell’Associazione Italiana Calciatore Damiano Tommasi ha parlato a Lady Radio della questione della fascia da capitano dedicata a Davide Astori: “E’ uno dei temi che dobbiamo affrontare c...

l presidente dell’Associazione Italiana Calciatore Damiano Tommasi ha parlato a Lady Radio della questione della fascia da capitano dedicata a Davide Astori: “E’ uno dei temi che dobbiamo affrontare con la Lega e lo faremo a breve. La norma non dice che bisogna utilizzare quella fascia ma che deve essere autorizzata dalla Lega, questo significa che un primo passaggio in Lega, per chiedere se si può usare quella fascia lo si può fare. La norma è stata fatta talmente in fretta, che non credo sia stabilito neanche chi deve decidere. C’era già una norma che definiva il divieto di apporre simboli se non autorizzati”.

In realtà, sempre secondo l’emittente radiofonica, dalla Fiorentina trapela un certo pessimismo sulla possibilità di ottenere tale autorizzazione: la vicenda grottesca dunque continua...