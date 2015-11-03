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Notizie Fascia Astori Fiorentina

Viviano difende i pali del suo Karagumruk con la fascia di Astori: "DA 13 sempre con noi!"

05 giugno 2023 16:33

ORA È UFFICIALE, LA FIORENTINA POTRÀ USARE LA FASCIA DI ASTORI, VIA LIBERA DELLA LEGA

12 settembre 2018 16:56

Bernardeschi: "La fascia di Astori è un monumento, sto dalla parte della Fiorentina"

08 settembre 2018 11:29

Fascia Astori, la Lega apre: "Pronti a riflettere". Potrebbero indossarla tutte le squadre

07 settembre 2018 09:26

Tommasi: "Parleremo alla lega per la fascia di Astori". Filtra però pessimismo

06 settembre 2018 13:07

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