ORA È UFFICIALE, LA FIORENTINA POTRÀ USARE LA FASCIA DI ASTORI, VIA LIBERA DELLA LEGA

È ufficiale, è arrivata la deroga della Lega alla Fiorentina: c'è l'ok per l'uso della fascia speciale per Astori da parte del capitano della viola. German Pezzella, che ha ereditato il ruolo di capit...

È ufficiale, è arrivata la deroga della Lega alla Fiorentina: c'è l'ok per l'uso della fascia speciale per Astori da parte del capitano della viola. German Pezzella, che ha ereditato il ruolo di capitano dal difensore tragicamente morto lo scorso 4 marzo, potrà quindi indossare una fascia dedicata all'ex compagno di squadra Davide. La Fiorentina si era schierata apertamente in questa battaglia, dicendosi pronta a pagare le eventuali multe disposte dalla Lega nel caso in cui non si fosse trovato un punto di incontro. In particolare Biraghi aveva fatto intendere che lo spogliatoio non avrebbe indossato la fascia universale blu con lo sfondo bianco.

L'avvio del campionato 2018-2019 è coinciso con la decisione della Lega Calcio di uniformare le fasce da capitano. Niente più personalizzazioni, fascia uguale per tutti sul modello della Premier League (anche nella scelta dello stile e del carattere usato). Una decisione che ha sollevato polemiche, a partire dal malcontento espresso sui social dal capitano dell'Atalanta: il Papu Gomez, infatti, era solito sfoggiare fasce a tema a seconda del suo umore o di anniversari o anche temi di attualità. Nella prima giornata di campionato Daniele De Rossi, capitano della Roma, e German Pezzella, capitano della Fiorentina, avevano mancato l'obbligo di vestire la fascia omologata con la scritta "CAPITANO" in blu con lo sfondo bianco, in cui compare anche il nuovo stemma della Serie A. Anche il Papu, ma per una questione di taglia, era sceso in campo nel primo Monday Night della stagione senza la fascia universale.

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